Захарова объявила об ответе России на высылку дипломатов из стран Прибалтики

Москва, 23 апреля. Россия обязательно ответит Латвии, Литве и Эстонии на высылку сотрудников дипломатических представительств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам спикера ведомства, руководство стран Прибалтики может не сомневаться в ответе России на высылку сотрудников посольств. Дипломаты указанных стран уже могут думать, «кому из них придется паковать вещи», добавила Захарова.

Как стало известно ранее, Литва высылает двух российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.