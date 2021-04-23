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Мать зарезанных в Нью-Йорке близнецов арестовали на месте преступления

Происшествия
Мать зарезанных в Нью-Йорке близнецов арестовали на месте преступления
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александр Щерба

Вашингтон, 23 апреля. Полиция обнаружила двух мертвых близнецов в одной из квартир Нью-Йорка. Трагедия случилась в районе Квинс, где сразу же арестовали мать малышей.

Сотрудники правоохранительных органов США нашли тела двух близнецов в одной из квартир Квинса. Следователи выяснили, что малышам было всего шесть недель от роду. На месте преступления оказалась мать детей, которую немедленно взяли под стражу, сообщает The New York Post.

По словам полиции и источников в СМИ, родственник погибших детей обратился к правоохранителям с просьбой проверить их здоровье. Причиной беспокойства американца стало то, что мать близнецов дала уклончивые ответы на вопросы о детях и о том, где они находятся. Когда стражи порядка пришли в квартиру в Квинсе, они нашли одного младенца в детской кроватке с ранениями, похожими на ножевые. При этом находившаяся дома 23-летняя девушка выглядела взволнованной.

Полицейские спросили у опекунши, где находится второй ребенок. В ответ американка указала на кухонную раковину, под которой блюстители порядка обнаружили девочку, завернутую в розовое одеяло. Вместе с полицией на место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть младенцев. Также в квартире был найден нож, которым, предположительно, был убит один из близнецов.

«Я больше не могу этого выносить», — заявила мать малышей при аресте.

Соседи рассказали следователям, что женщина переехала в квартиру только в прошлом месяце. Американцы добавили, что семья была очень тихая, и они никогда не слышали, чтобы дети плакали.

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