Власти ЦАР официально объявили вооруженные группировки террористическими

Банги, 23 апреля. Министр общественной безопасности Центральноафриканской Республики Анри Ванзе Лангисара обратился к боевикам, которые остались после разгрома «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Он предупредил, что все группировки, участвовавшие в попытке государственного переворота, объявлены террористическими.

Лангисара отметил, что даже после поражения бандиты все еще надеются дестабилизировать обстановку в стране и дискредитировать законные власти. Кроме того, в глазах международного сообщества радикалы пытаются выставить себя демократической оппозицией, которой они не являются.

«Вооруженные группировки, нарушающие законодательство нашего государства, объявлены террористическими организациями. Все сделанные ими заявления — незаконны», — подчеркнул министр.

Он заявил, что боевики ответят по всей строгости за преступления, совершенные против центральноафриканского народа. Радикалы требовали от гражданского населения деньги за свободное перемещение, торговлю и любую другую деятельность, грабили и убивали. Однако эти времена прошли: вооруженные силы республики взяли под контроль всю территорию страны и в ближайшее время ликвидируют оставшиеся формирования.

#CENTRAFRUQUE_SÉCURITÉ : Le patron de la sécurité intérieure et publique Henri LINGUISSARA WANZE met en garde les groupes armés et mercenaires de la coalition des patriotes pour le changement ''CPC''. pic.twitter.com/0i8VBjHcYq — BÉ-AFRIKA-SANGO (@be_sango) April 23, 2021

Основные задачи властей и армии ЦАР на сегодняшний день — стабилизация ситуации и восстановление республики. Военнослужащие нейтрализуют боевиков, которые надеялись скрыться от правосудия. Ранее они зачистили от террористов город Маркунда, расположенный у границы с Чадом. Таким образом, национальная армия перекрыла бандитам путь для отступления и получения оружия.

Центральноафриканцы поддерживают политику президента Фостен-Арканжа Туадера, вооруженные силы и их союзников. Недавно в освобожденных населенных пунктах люди рассказали о возвращении к мирной и безопасной жизни.