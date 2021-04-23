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Американец рассказал, почему русские едят много и не толстеют

Общество
Американец рассказал, почему русские едят много и не толстеют
pxhere.com

Москва, 23 апреля. Побывавший в России американец объяснил, что его удивляет в рационе россиян. Мужчина отметил, что выходцы из РФ питаются такой же вредной едой, как и его соотечественники.

Многие россияне считают, что американцы постоянно едят фастфуд или питаются полуфабрикатами, разогретыми в микроволновке. В действительности это не так, отметил пользователь платформы «Яндекс.Дзен». Питание россиян нельзя назвать правильным. Например, потому что они обожают майонез.

«Русские любят майонез сильнее американцев, ведь в России с майонезом буквально все. Курица, запеченная в майонезе, подается с майонезным салатом, ну и, конечно, бутерброд тоже с майонезным соусом», — написал американец.

Иностранцев удивляет и ужин в семьях из России. Многие выходцы из РФ любят побаловать себя жареной картошкой со скумбрией, овощным салатом с майонезом, соленьями и хлебом. Некоторые не отказывают себе в удовольствии выпить после этого чай и съесть какую-нибудь выпечку.

«Ну кто же скажет, что это полезно? Учитывая, что съедено за пару часов до сна», — отметил американец.

По словам мужчины, в США обычно подают более легкий ужин. К тому же американцы не едят хлеб в таких количествах. Зато россияне куда больше передвигаются пешком. Как правило, в семье из РФ одна или две машины. В Соединенных Штатах практически у каждого взрослого есть свой транспорт. Плюс ко всему россияне много работают на огороде. Вероятно, поэтому они не толстеют, предположил американец.

В США ранее рассказали, за какими продуктами местные жители чаще всего ходят в магазины для русских. Выяснилось, что американцы просто обожают чай «Тайга» или «Алтай». Еще они покупают протертые с сахаром ягоды, зефир, пшено, соленья и шоколад.

россия сша еда
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