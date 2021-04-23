Создатель фэнтези «Тень и Кость» поделился планами на второй сезон

Лос-Анджелес, 23 апреля. Шоураннер фэнтезийного сериала «Тень и Кость» Эрик Хайссерер считает, что материала для следующих сезонов много. Проект продлят, если первые эпизоды окажутся успешными.

На стриминговом сервисе Netflix 23 апреля состоится премьера сериала «Тень и кость». В основу проекта легли романы Ли Бардуго «Тень и кость» и «Шестерка воронов». В центре сюжета юная девушка Алина, которая неожиданно обнаруживает у себя магические способности. Действие разворачивается в вымышленной стране Равке, при создании которой авторы вдохновлялись Россией.

Критики уже оставили первые рецензии о сериала. На платформе Rotten Tomatoes «Тень и Кость» получил 94 % положительных отзывов. Киноведы отмечают качественные спецэффекты и отличную игру актеров. Шоураннер Эрик Хайссерер рассчитывает, что проект будет тепло принят и зрителями. Ведь от успеха первого сезона зависит дальнейшее будущее проекта.

«Я люблю хорошие кульминации. Я хочу, чтобы вы были удовлетворены в конце истории, но отчаянно нуждались в большем, поэтому я думаю, что Эрик справился с этим довольно хорошо», — заявил автор оригинального романа.

В шоу главные роли сыграли Джесси Мей Ли, Бен Барнс, Фредди Картер. Создатели в основном сделали ставку на молодых актеров, которые, в случае популярности сериала, могут стать новыми звездами.

Недавно коммерческий директор Netflix Тед Сарандос раскрыл приблизительные сроки выхода долгожданного второго сезона сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли.