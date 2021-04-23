В Петропавловске-Камчатском стартовал полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»

В столице Камчатского края стартовал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Амбициозный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» собрал 40 конкурсантов из 24 регионов нашей страны.

В течение двух дней участники представляют свои проекты в сфере туризма, решают региональные кейсы и борются за возможность попасть в финал престижного конкурса. Делегации поприветствовал в онлайн-формате губернатор гостеприимного Камчатского края Владимир Солодов.

«Конкурс «Мастера гостеприимства» стал уже привычным для нас форматом и задает новую планку развития сферы туризма и сервиса. Ведь главный акцент в этом конкурсе — на людях, на тех, кто своим трудом делает гостеприимство брендом и выводит его на качественно новый уровень. Я отдельно хочу поблагодарить организаторов за выбор в этом году Камчатки в качестве места проведения полуфинала», — сказал он.

На фоне закрытых границ и международной турбулентности из-за пандемии в последнее время в России вырос интерес к внутреннему туризму. Вдохновители проекта убеждены, что конкурс «Мастера гостеприимства» поможет открыть для отечественных путешественников много удивительных территорий «от Москвы до самых до окраин», таких, как одна из туристических жемчужин страны — Камчатка. Этому поможет и номинация «Этнокультурный туризм».

«Задача наша — через подобные конкурсы продвигать бренд «Камчатка» в нашей стране, потому что пока наш российский турист с достатком едет в европейские страны для того, чтобы получить такой же комплекс услуг, такие же эмоции, но не приезжает сюда, к нам», — посетовал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Нехаев.

Самые интересные авторские проекты, представленные в рамках профессиональных состязаний, получат поддержку и будут реализованы в российских регионах.

«После первого сезона у нас более 100 проектов, которые получили ту или иную поддержку, образовательные программы. Мы рассчитываем, что этот сезон будет не менее успешным», — пояснил куратор конкурса «Мастера гостеприимства» Антон Сериков.

Полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в этом году уже прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге. Впереди — аналогичные этапы в Тюмени и Перми.