Несколько слов о «голодовке» господина Навального. Колонка Геннадия Онищенко

Слышал, что этот господин [отбывающий наказание в колонии за мошенничество блогер Алексей Навальный] заявил об окончании голодовки. Ну, что сказать: я вообще не думаю, что там реально была какая-то голодовка. Известно, что ему прокапывали глюкозу, наверное, и другие поддерживающие «коктейли». Это как минимум. А может он просто постился? (В России продолжается Великий пост, предваряющий Пасху. — Прим. ФАН).

Православный пост — это ведь тоже в какой-то мере голодовка. Правда, в отличие от поста, его голодовка не имеет под собой никакого духовного начала.

Что касается здоровья господина Навального, не думаю, что оно должно вызывать какое-то беспокойство. Полагаю, никаких особых изменений в состоянии его здоровья после этой «голодовки» врачи, которые его наблюдают, не заметят. Господин Навальный, слава богу, вполне здоровый подтянутый молодой человек. Видно, что он занимается собой, в нем нет распущенности по отношению к своему здоровью, что делает ему честь. Так что никаких последствий для его здоровья от его «голодовки» я не ожидаю, тем более, что у меня всегда создавалось впечатление, что все это больше разговоры, чем реальность.