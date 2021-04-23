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Меркури объяснил выход Навального из голодовки «феноменальной трусостью»

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 19:31
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Политика
Меркури объяснил выход Навального из голодовки «феноменальной трусостью»
Федеральное агентство новостей  / 

Голодовка Алексея Навального оказалась манипуляцией, которую его ближайшие соратники пытались использовать для подогрева протестных настроений в России. В интервью корреспонденту ФАН блогер Илиас Меркури назвал осужденного оппозиционера шантажистом, обманувшим своих немногочисленных сторонников.

Сегодня, 23 апреля, основатель «Фонда борьбы с коррупцией»1 (НКО включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) объявил, что прекращает голодать, так как врачи, которым он доверяет, предупредили его, что «через минимальное время лечить будет некого». Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в соцсети Instagram.

Меркури объяснил выход Навального из голодовки «феноменальной трусостью»
Prt Scr instagram.com  / @navalny

Внезапное завершение голодовки Навального прокомментировал в разговоре с Федеральным агентством новостей писатель и общественный деятель Илиас Меркури. Он обратил внимание на подпись к последней публикации в социальной сети, в которой оппозиционер, отбывающий наказание в исправительной колонии во Владимирской области, признается, что его неоднократно посещали гражданские врачи, проводили исследования и брали анализы, к результатам которых также имели доступ члены его команды.

«Ключевой момент, что Алексей Анатольевич (Навальный. — Прим. ФАН) — феноменальный трус, врун, манипулятор и жалкий шантажист. Я бы обратил внимание на весь текст, который он написал в Instagram. К нему дважды приходили гражданские врачи, а его соратники об этом молчали. У них был полный биохимический анализ крови, а они опубликовали один калий. То есть они изначально хотели манипулировать дурачками, которые, к счастью, оказались немногочисленными», — отметил собеседник ФАН и добавил, что «голодовка» была объявлена для того, чтобы перебить повестку 21 апреля.

Напомним, представители «Фонда борьбы с коррупцией» призывали россиян выходить на незаконные акции, апеллируя тем, что Навальный «умирает» и ему якобы не предоставляют необходимую медицинскую помощь. В минувшую субботу, 17 апреля, глава «Альянса врачей» (организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Анастасия Васильева заявила о «резком ухудшении» состояния Навального. Она указала на критически высокий уровень калия в анализах пациента, однако не сообщила, откуда у нее эти данные, так как это противоречило бы риторике членов ФБК1. Пост в Instagram подтвердил, что уже на тот момент у соратников заключенного были все результаты анализа крови, но они продолжали вводить сторонников в заблуждение и призывали выходить на акции, подставляя их под административные наказания.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Сети появилось видео из колонии, где отбывает наказание за нарушение условного срока Алексей Навальный. На записи заключенный, похожий на основателя ФБК, подтягивается на турнике.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный фбк илиас меркури
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