Захарова заявила о негативном настрое Байдена против «Северного потока — 2»

Москва, 23 апреля. Проект «Северный поток — 2» связан не с политикой, а с внутренним развитием Германии, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала негативный настрой президента США Джозефа Байдена против бизнес-проекта и отметила, что для Германии он является существенным.

«Это проект экзистенциальный для Германии. Я так слышала от немецких представителей, я читала аналитику немецких специалистов. Они квалифицируют данный энергетический проект для себя как экзистенциальный», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила давление со стороны США в данном вопросе.

«И в этой связи нужно задать вопрос: а если завтра президент Соединенных Штатов Америки Байден, (Барак. — Прим. ред.) Обама, (Дональд. — Прим. ред.) Трамп или еще кто угодно повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает — перестанет дышать?», — пояснила Мария Захарова.

Ранее в Вашингтоне сказали, что едва ли Соединенные Штаты смогут остановить «Северный поток — 2».