Лондон, 23 апреля. Планы правительства Ее Величества направить в черноморскую акваторию сразу два корабля из немногочисленного состава ВМС Великобритании вызвали осуждение в стране.

Об этом пишет политолог Финиан Каннингем в статье для портала Strategic Culture, пересказ публикации представлен «ПолитРоссией». Обозреватель отмечает, что российский президент Владимир Путин высказал жесткое предупреждение западным странам о недопустимости провокаций и выпадов против РФ, причем еще перед этим был отменен заход двух ракетных эсминцев ВМС США в Черное море.

«Британский план выглядит <…> продуманной провокацией. Это довольно дерзкая попытка англичан поднять градус напряженности в отношениях с Россией», – предупреждает Каннингем.

Эксперт уверен, что из попытки Лондона заменить американские корабли в Черном море своими не выйдет ничего хорошего, а Вашингтон не оценит покорного выслуживания британского кабинета.

Ранее сообщалось о британском позоре при организации «черноморского гамбита» Королевских ВМС. Об опасности новых военных провокаций со стороны ведущих западных стран информировал «Царьград».