Погибший пилот под Иркутском не подавал заявку на регистрацию самолета

Иркутск, 23 апреля. Погибший при крушении самодельного самолета недалеко от села Рысево не подавал в установленном порядке заявку на регистрацию воздушного судна, сообщил источник ФАН в Росавиации.

Напомним, по законодательству постановке на учет подлежит большинство летательных аппаратов, включая квадрокоптеры.

Ранее стало известно, что мужчины, ставшие жертвами авиакрушения, сами сконструировали воздушное судно. По данным источника ФАН, пилоты создали так называемый клуб, в котором занимались производством копий известных моделей самолетов.

Сотрудники следственных органов проверят все самолеты, сконструированные погибшими в Иркутской области, сообщал ФАН. Эксперты установят, насколько двигатели летательных аппаратов соответствуют существующим требованиям.