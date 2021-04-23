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В США рассказали о поставках американского вооружения на Украину в апреле 2021 года

Армия
В США рассказали о поставках американского вооружения на Украину в апреле 2021 года
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Вашингтон, 23 апреля. США продолжают поставлять на Украину военное снаряжение и вооружение. Об этом сообщает американское издание U.S. Military News.

По данным журналистов, за минувшие десять дней на территорию Украины прибыло два военно-транспортных самолета ВВС США и грузовое судно, которые доставили вооружение и технику. Зафрахтованный Пентагоном сухогруз Ocean Glory доставил на Украину 350 тонн военного груза, в том числе 35 армейских внедорожников HUMVEE.

Кроме того, на Украину прибыл американский военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III, который взлетел с авиабазы Рамштайн в Германии. Еще через несколько дней другой C-17A Globemaster III прибыл во Львов из США. Самолет данного типа способен перевозить до 77 тонн грузов и 102 военнослужащих.

При этом масштабная переброска американской военной техники на Украину происходит накануне учений «Казачья булава», в которых примут участие украинские и американские военнослужащие. Сценарий маневров предполагает отражение масштабного вооруженного вторжения неприятеля на территорию Украины. Участникам учений предстоит занять оборону, а затем перейти в наступление, чтобы выйти к украинской границе.

Ранее генерал ВВС США Филип Бридлав рассказал, чем обернется для Украины война с Россией. По его словам, если Москва задействует весь спектр возможностей Вооруженных сил РФ, то Киев окажется в крайне тяжелом положении. Он отметил, что недооценивать мощь российской армии очень опасно, передает сайт 360tv.ru.

украина сша пентагон
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