Медведица Маша впервые показала детеныша посетителям зоопарка в Балахне

Нижний Новгород, 23 апреля. Сотрудники балахнинского зоопарка «Маленькая страна» поделились в социальных сетях трогательным видео с медведицей Машей и ее новорожденным медвежонком.

Долгое время мама-медведица прятала детеныша в домике и не показывала его людям. Оказавшийся на улице медвежонок заинтересовался деревом, лежащим в вольере. На кадрах заметно, как заботливая медведица пытается уследить за непоседливым сыном.

Медведица Маша прибыла в «Маленькую страну» из нижегородского зоосада «Мишутка», сообщили в пресс-службе зоопарка.

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