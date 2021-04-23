Следствие проверит все самолеты, сконструированные погибшими в Иркутской области пилотами

Иркутск, 23 апреля. Погибшие в Иркутской области пилоты-любители успели сконструировать несколько летательных аппаратов. Следствие намерено проверить все «самоделки».

По данным источника ФАН, правоохранители выяснят, была ли регистрация летательных аппаратов, насколько двигатели соответствуют требованиям.

Поводом стала авиакатастрофа в районе села Рысево. Двое пилотов разбились на самодельном самолете. В дальнейшем выяснилось, что они самостоятельно делали копии различных моделей самолетов. Недостаток деталей и материалов приводил к тому, что доморощенные конструкторы использовали то, «что было». Например, на некоторых моделях были установлены двигатели от грузовых автомобилей, сообщал ФАН.