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Неизвестные обстреляли индейцев на акции протеста в Колумбии

Весь мир
Неизвестные обстреляли индейцев на акции протеста в Колумбии
Global Look Press  /  ZUMAPRESS.com / Daniel GarzÃ³N Herazo

Богота, 24 апреля. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по участникам акции протеста в департаменте Каука. Акция была организована местной индейской общиной из-за убийства губернатора и представительницы коренного народа Сандры Пеньи Чокуе. Об этом сообщает Национальная организация коренных народов Колумбии (ONIC).

По данным организации коренных народов, в результате стрельбы были ранены 22 человека. При этом индейцам удалось задержать пятерых нападавших.

«Вооруженные люди напали на участников шествия, которое организовали наши братья, коренные народы Кауки, в знак защиты и охраны индейских территорий.

В настоящий момент сообщили о нескольких пострадавших, в их числе — традиционные лидеры, представители сил самообороны коренного населения и простые члены общин», — сообщается в документе ONIC, опубликованном на официальной странице в Twitter.

Организация призвала доставить раненых, один из которых находится в тяжелом состоянии, в Эль-Пескадор, а оттуда — в медицинский центр.

Сандра Пенья Чокуе была убита группой неизвестных 20 апреля возле своего дома. По словам советника губернатора Ферлея Кинтеро, в день убийства она планировала принять участие во встрече с национальным правительством в Попаяне. Кинтеро отметил, что губернатор вела борьбу с незаконными плантациями коки в департаменте, а также распорядилась ужесточить борьбу с вооруженными группировками. Из-за этого она регулярно получала угрозы со стороны бандформирований, контролирующих департамент Каука и муниципалитет Кальдоно.

Акция протеста в Колумбии
Global Look Press  / Toni Rodriguez / dpa

Незадолго до убийства губернатора ONIC опубликовала открытое письмо, в котором индейцы Кауки призвали центральную власть обратить внимание на крайне опасную ситуацию, связанную с увеличением насилия в регионе.

«Призываем национальную и международную общественность прислушаться к нашим словам и использовать все свои ресурсы, чтобы распространить информацию о настоящей ситуации, которая омрачает жизнь на наших территориях. Мы жертвы этой войны», — говорится в письме.

Представители ONIC отмечают, что условия мирного соглашения 2016 года между правительством и «Революционными вооруженными силами Колумбии» (FARC) выполняются не в полной мере. В результате этого представители коренных народов становятся жертвами многочисленных убийств, а их земли захватываются преступными группировками.

убийство колумбия индейцы наркомафия
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