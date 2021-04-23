Жители Тамбова создали петицию для оправдания осужденного за сексуальное насилие подростка

Тамбов, 23 апреля. Несовершеннолетний Давид М. был осужден по обвинению в сексуальном насилии над двумя детьми. Горожане создали петицию с требованием отменить приговор.

Юноша был приговорен к шести с половиной годам колонии за «насильственные действия сексуального характера», от которых, согласно материалам дела, пострадали двое восьмилетних мальчиков. В петиции, опубликованной тамбовчанами в социальной сети, сказано, что попытки обжаловать решение суда провалились. Ее авторы обращаются к СК РФ и Генпрокуратуре, утверждая, что в отношении подсудимого мог действовать фактор предвзятости.

В виновность осужденного подростка не верит и мать одного из потерпевших. Женщина приходила в полицию для того, чтобы забрать заявление. Она сослалась на рассказ сына, который утверждал, что к преступлению был причастен совсем другой юноша. Один из свидетелей констатировал, что Давида просто могли сделать крайним в этой истории.

Авторы петиции надеются, что вопрос удастся решить по справедливости через Генпрокуратуру и осужденный подросток будет освобожден.