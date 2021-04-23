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Милош Бикович был тронут предложением Михалкова стать членом жюри ММКФ

Общество
Милош Бикович был тронут предложением Михалкова стать членом жюри ММКФ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 23 апреля. Известный сербский актер Милош Бикович был очень тронут предложением стать членом жюри 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом он рассказал корреспонденту ФАН во второй день кинофестиваля.

Милош Бикович подчеркнул, что предложение стать членом жюри ММКФ стало для него знаковым событием.

«Я был очень тронут и взволнован, это оказалось для меня большой честью, — признался актер. — Тем более, что предложение прозвучало от Никиты Сергеевича Михалкова».

Звезда фильма «Холоп» также отметил, что политическая составляющая, которая в особенности характеризует премию «Оскар», не будет влиять на работу жюри ММКФ.

«Главное, чтобы это было кино, а политика — это не главное, — подчеркнул артист. — Главное, чтобы было художественное содержание кино».

Напомним, что в четверг, 22 апреля, состоялось торжественное открытие 43-го Московского международного кинофестиваля. Конкурсную программу открыл фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Новая картина Бекмамбетова — это военная драма о подвиге советского летчика, сбежавшего из фашистского концлагеря. Главную роль в фильме исполнил звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный.

Церемония открытия прошла в театре «Россия». В этом году в конкурсную программу кинофестиваля вошли 13 фильмов. Жюри возглавил филиппинский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля Брийянте Мендос. Он будет работать дистанционно из-за коронавируса.

Среди претендентов на главный приз «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера, «Кофейня в поле» Сяофаня Ши, «Голубое сердце» Мигеля Койула, «Божий человек» Елены Попович и другие картины. Россию на конкурсе представляет фильм «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко. В рамках смотра также пройдут специальные программы, посвященные женскому кино, секция сериалов и ретроспектива фильмов Ким Ки Дука.

Напомним, что ранее Милош Бикович стал гражданином России.

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