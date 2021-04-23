Как Саратов пережил 2020-й год: мэр города выступил с традиционным докладом

Мэр Саратова Михаил Исаев выступил перед городскими депутатами с отчетом о проделанной работе в 2020 году. Чиновник рассказал о достижениях за прошедший год, отметил недостатки и особо подчеркнул присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести». В числе главных успехов Исаев назвал экономию почти полумиллиарда рублей за счёт удачной финансовой стратегии.

«Поработали над снижением расходов на обслуживание муниципального долга, удалось сэкономить почти 94 млн рублей. Благодаря проведению закупок через конкурсные процедуры у муниципалитета сложилась экономия в размере более 410 млн рублей. Большое внимание уделялось мероприятиям, направленным на снижение уровня неформальной занятости. Как результат — произошло увеличение налоговой базы по НДФЛ на 51 млн рублей, также погашена задолженность по налогам на сумму порядка 70 млн рублей», — отметил мэр города.

Также Исаев поблагодарил спикера Государственной думы Вячеслава Володина за помощь в привлечении средств на различные проекты. В 2020 году Саратов получил около четырех миллиардов рублей из федерального бюджета, которые были потрачены сразу на несколько задач: переселение 850 человек из ветхого жилья, строительство школы и нескольких детских садов, завершение реконструкции Трофимовского моста и облагораживание городской территории.



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«Один из важных вопросов – наведение порядка на автобусных перевозках. Как вы знаете, у нас нет муниципального мероприятия, которое бы этим занималось, а оно необходимо. Если говорить по-хорошему, автобусные перевозки должны быть муниципальными примерно на 60–70%», — рассказал мэр.

В числе недостатков мэр упомянул устаревшую структуру администрации, отметив необходимость перемен. Также Исаев подчеркнул, что нужно изменить положение с автобусными перевозками.

Со мнением Исаева согласен и саратовский экономист Андрей Юрьев. Специалист отметил, что рынку автобусных перевозчиков нужен сильный муниципальный игрок.

​​​​​​​«В качестве примера можно взять Балаково, там сравнительно недавно среди частных перевозчиков начал работу муниципальный оператор. Ранее он занимался троллейбусами, но, как оказалось, с автобусами у него получается ничуть не хуже. Это общероссийская тенденция, не нужно ее бояться. Пассажирские перевозки больше всего нужны самому государству, кому, как не ему, за них браться. Большой прибыли с этого не получить, а частников из-за этого нужно постоянно субсидировать», — подчеркнул экономист.

/ пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

​​​​​​​«Ларьки сносят и это хорошо, эти уродливые конструкции портят лицо города. Конечно, это несколько жестоко по отношению к частным предпринимателям, однако «лес рубят – щепки летят». Беспокоит другое: на месте снесенных ларьков нередко появляются новые, которые почему-то разрешили. Да и на других площадях, включая центр города, постепенно вырастают мини-кофейни, ларьки с мороженым и другая ерунда. Есть мнение, что снос прежних ларьков – просто война с неугодными бизнесменами», — высказал свое мнение бизнесмен Андрей Тальков.

Исаев напомнил, что властям удалось экономически помочь работникам «скорой помощи». Напомним, их освободили от платы за пользование жилым помещением по договору социального найма, от платы за проезд в электротранспорте и от некоторых других трат. Большое внимание мэр уделил продолжающейся борьбе с незаконно установленными ларьками. Однако не все жители города одобряют формат «войны» с мелким бизнесом.

Свой доклад Исаев завершил рассказом о присоединении сельских территорий к Саратову. Мэр назвал это важным шагом для города и подчеркнул, что иного перспективного пути развития не существует.