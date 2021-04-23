Жители Британии рассказали, как ВС РФ на границе с Украиной «напрягли» США

Лондон, 23 апреля. Россия заставила Соединенные Штаты порядочно напрячься при помощи маневров на границе с Украиной, переиграв Запад, считают пользователи британского сегмента Сети.

Москва приняла решение об отводе военного контингента от украинских рубежей, куда он был переброшен для проведения учений, чем значительно снизила напряженность в регионе, пишут журналисты британского издания The Times. По их словам, российские военнослужащие в ходе маневров продемонстрировали высокий уровень выучки.

Жители Великобритании не обошли вниманием этот материал, бурно прокомментировав публикацию The Times. По их мнению, российская армия доказала уже Западу все, что было нужно, ввиду чего военнослужащие ВС РФ могут вернуться домой. Некоторые читатели выразили мнение, что маневры армии России, которая одержала победу у границ Украины, порядочно напрягли Вашингтон, так как Североатлантический альянс не готов вступить в войну с Москвой из-за Киева.

«Действия Путина потрясли Западную Европу и заставили напрячься США. Украина — это не та высота, за которую НАТО готова проливать кровь», — заявил читатель The Times.

Руководство РФ смогло добиться того, чего и хотело, подчеркнули британцы. По их словам, эта ситуация стала испытанием для американского лидера Джо Байдена, а также демонстрацией мощи России. Один из пользователей добавил, что Москве вновь удалось переиграть Запад.

«Если это правда, то ставка достигла своих целей: устроила испытание Байдену, продемонстрировала свою силу и породила целую армию разведчиков-паникеров, которые все последующие недели и месяцы будут анализировать и обсасывать ее действия», — высказался житель Британии.

«Путин еще раз переиграл Запад!», — признал успех России другой комментатор.

Некоторые читатели издания выразили благодарность России за то, что Москва сделала шаг для деэскалации ситуации. Они также указали на постоянный рост международной напряженности после того, как кресло американского лидера занял Джо Байден.

«Спасибо тебе, Россия за деэскалацию ситуации! Странно, но с тех пор, как Байден стал президентом, дела пошли гораздо напряженнее. Разве не так?», — констатировал один из читателей.

Ранее решение российского руководства поддержали жители Франции, которые подчеркнули, что Запад не может поставить Россию на колени, из-за чего негативно реагирует на все шаги Москвы.