Белоруссия запретила импорт продукции Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf

Минск, 23 апреля. Власти Республики Беларусь запретили ввоз в страну продукции таких компаний, как Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf.

Установленный список товаров запрещенных марок будет действителен в течение шести месяцев. Об этом стало известно из заявления пресс-службы совмина страны.

«Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 23 апреля 2021 г. № 240», — говорится в сообщении.

Меры приняты в целях защиты национальных интересов республики. Перечень установлен властями страны с учетом недружественных действий в отношении белорусов, передает совмин.

В Белоруссии считают экономическую интеграцию с Россией приоритетным направлением. Об этом стало известно из итогов встречи премьер-министра республики Романа Головченко и главы Кабмина РФ Михаила Мишустина.