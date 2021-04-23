Пропавший на Урале студент найден мертвым в комнате общежития

Екатеринбург, 23 апреля. Пропавшего четыре дня назад 19-летнего студента нашли мертвым в общежитии Краснотурьинска. Погибший страдал эпилепсией.

Трагический инцидент произошел в общежитии политехникума Краснотурьинска в районе Заречном. Там нашли труп студента. Юноша, который учился на втором курсе института, не выходил на связь четыре дня.

Подняла тревогу девушка погибшего. Она потребовала у охранника открыть комнату молодого человека. Однако помещение вскрыли только сегодня, когда по зданию стал распространяться трупный запах. В комнате оказался пропавший. Умерший страдал от эпилепсии. Назначена медэкспертиза.

Студент-медик из США скончался спустя сутки после вакцинации Johnson&Johnson, сообщал ранее ФАН. Тело молодого человека обнаружили соседи по общежитию.