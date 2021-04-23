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Весь мир
Марокко готовится к приезду французских дипломатов в Западную Сахару
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Марокко готовится к приезду французских дипломатов в Западную Сахару

Весь мир
Марокко готовится к приезду французских дипломатов в Западную Сахару
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com/PD и pixabay.com/PD

Парижская делегация намерена посетить подконтрольный Марокко город Дахлу в Западной Сахаре. Содействие встрече французских дипломатов с представителями Рабата оказывает специалист Европейско-Африканской стратегии и лоббирования Омар Алауи.

Он провел ряд встреч с членами правящих партий Франции, которые поддерживают притязания королевства на суверенитет над спорными территориями. Лоббист уговорил их посетить мегаполис на западе африканского континента в июне 2021 года.

Среди приглашенных оказались министр иностранных дел Насер Бурита и временный поверенный в делах марокканского посольства в Париже Саад Бендуру. В состав делегации также вошел депутат Мджид эль-Герраб, представляющий интересы президента Эммануэля Макрона. Последний в начале года призывал открыть французский институт в Дахле.

Очередная попытка

Изначально поездка дипломатической миссии Франции в Западную Сахару планировалась на 12 февраля и могла совпасть с открытием офиса марокканской авиакомпании Royal Air Maroc (RAM). Однако ухудшение эпидемиологической ситуации в мегаполисе из-за COVID-19 вынудило гостей отложить визит на неопределенный срок.

Марокко готовится к приезду французских дипломатов в Западную Сахару
pixabay.com/PD  / 

В результате кропотливой работы Омара Алауи парижская делегация согласилась посетить Дахлу в июне текущего года. Точная дата на стадии согласования. Рабат планирует обсудить с французскими политиками развитие двусторонних отношений и возможность открытия консульства или посольства на спорных территориях.

Дипломатические фасады

Марокко в течение последних нескольких лет успешно заключает союзы c африканскими и ближневосточными странами по вопросу о Западной Сахаре. Более 20 государств согласились разместить консульства и посольства в Эль Аюне, признав суверенитет королевства над спорными территориями.

В большинстве случаев они пока существую только на бумаге. Так, администрация президента США Джо Байдена до сих пор не выполнила обещания Дональда Трампа открыть диппредставительство в Дахле, хотя местные власти уже подготовили для их миссии необходимое помещение.

Споры вокруг принадлежности спорных территорий Западной Сахары длятся не первое десятилетие. Войска Марокко захватили более 80% земель после ухода испанских колонизаторов. Местные жители, сформировавшие Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (ПОЛИСАРИО), настаивают на создании независимой Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

Международное сообщество воздержалось от принятия чьей-либо стороны. Вместо этого в ООН предложили провести референдум по самоопределению среди граждан государства. Возможные пути развития сложившейся ситуации ранее рассмотрела международная редакция Федерального агентства новостей.

Марокко готовится к приезду французских дипломатов в Западную Сахару
Федеральное агентство новостей  / 

франция марокко западная сахара
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