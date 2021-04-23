Что признание Байденом геноцида армян в Османской империи даст Пашиняну

Американский президент Джо Байден в День памяти жертв геноцида армян, 24 апреля, готовится официально признать убийство 1,5 миллиона армян Османской империей «актом геноцида». В то время как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 22 апреля, раскритиковал возможность этого, назвав происходящее «политической ложью».

Сможет ли Байден признать геноцид армян, какова тут роль армянских лобби и какие действия последуют со стороны Турции — разбирались авторы Telegram-каналов «Стамбульский волк» и «Южный ветер».

wikimedia.org / Henry Morgenthau / public domain

Память о геноциде армян

Армения добивается международного признания массовых убийств со стороны Османской империи во время Первой мировой войны, в результате которых погибло более миллиона армян. Подавляющее большинство историков согласны с тем, что 24 апреля 1915 года стало началом систематических убийств и изгнания мирных армян правительством Османской империи. В то же время власти более 30 стран, в том числе Германии, Франции и России, официально признали факт преступлений.

Однако Анкара категорически выступает против всех попыток международного признания геноцида, утверждая, что сотни тысяч армян и турок погибли в столкновениях после того, как этнические армяне в Турции встали на сторону врагов Османской империи. Турецкие ученые уверены, что убийства не были систематическими или организованными.

В конце 2019 года палата представителей и Сенат США приняли резолюции с подавляющим большинством, «выражая мнение Сената о том, что Соединенные Штаты должны увековечить геноцид армян через официальное признание».

???? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ermeni Soykırımı" açıklaması



???? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "sözde Ermeni Soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini" söyledi.https://t.co/g5fY7k0h4o pic.twitter.com/f0bKbGbWRe — dokuz8HABER (@dokuz8haber) April 23, 2021

Реакция Турции

Турецкий президент Эрдоган резко отреагировал на возможное признание геноцида со стороны США, назвав эти обвинения политической ложью».

«Мы продолжим защищать правду от лжи так называемого геноцида армян и от тех, кто поддерживает эту клевету в политических целях», — сказал он.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уверен, что признание Байдена не будет иметь обязательной юридической силы, но на отношения двух стран его влияние будет крайне негативным.

«Если Соединенные Штаты хотят еще больше ухудшить отношения — выбор за ними. Между нашими странами есть определенные разногласия. Нам стоит сосредоточиться на них и решить их. Если они считают наши отношения важными, им стоит быть более конструктивными», — заявил он 20 апреля в интервью с журналистами.

Çavuşoğlu: S-400’ü kullanmak için aldık, bu parayı götürüp herhangi bir yerde tutmak için vermedik

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni soykırımını tanıması ikili ilişkilere daha fazla zarar verecek https://t.co/pOAcQpm5sQ — euronews Türkçe (@euronews_tr) April 21, 2021

Директор по связям с общественностью президента Эрдогана Фахреттин Алтун назвал усилия по признанию геноцида армян «величайшим неуважением». По его словам, в Османской империи произошел не геноцид, а «инциденты, которые причинили огромные страдания анатолийскому народу».

«На наш взгляд, не имеет значения, какой парламент примет какое решение или какой глава иностранного государства вынесет какой приговор. Для нас важнее всего иметь законное место в сердцах детей этой страны из прошлого и в настоящее время. Вот почему мы ни на мгновение не устанем искать правду», — отметил Алтун.

Тот же тезис затронул министр обороны Турции Хулуси Акар в статье на сайте американских консерваторов Real Clear Defense. Политик написал о «зверствах, совершенных армянами против других подданных империи», и сказал, что великие державы того времени вмешивались в дела региона, что, по его словам, нарушило мир между турками и армянами.

«Турция хотела бы, чтобы третьи страны, в том числе союзники, такие как США, либо помогали в установлении нового понимания, либо с осторожностью относились к усилиям по политизации исторического противоречия», — подчеркнул он.

Как видно из высказываний турецких дипломатов, их претензии сводятся к тому, что вопрос признания геноцида носит политический характер.

Пока турецкие чиновники не выражали мнение о том, как именно они намерены ответить американскому руководству, и лишь предостерегали Вашингтон, что лучше отношения от признания геноцида не станут.

Однако в 2019 году президент Эрдоган, говоря о принятой резолюции Конгрессом и Сенатом США о признании геноцида армян, напоминал об американских базах на территории Турции и грозился закрыть их:

«При необходимости мы можем поднять вопрос базы Инджирлик или Кюрдежик и закрыть их обе».

SN CUMHURBAŞKANIMIZ; “Gerekirse incirlik’i,gerekirse küreciği kapatırız”???????? pic.twitter.com/GpJEdpNFYY — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 15, 2019

Есть ли у Анкары друзья в Вашингтоне

Отношения между Турцией и Соединенными Штатами ухудшились после того, как в 2017 году Анкара закупила у России зенитно-ракетные системы С-400. Кроме того, у стран возникли разногласия из-за военной операции Анкары на севере Сирии против курдских сил «Сирийских демократических сил», которые являются союзниками Вашингтона в борьбе с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ) и обеспечивают контроль за нефтью в регионе.

Вероятно, натянутость во взаимопонимании и дает американскому руководству свободу наконец-то пересмотреть свое отношение к вопросу признания геноцида. Учитывая то, что на протяжении многих лет Вашингтон пытался обходить этот вопрос, опасаясь последствий, которые могли бы возникнуть в союзе с Анкарой. Важно, что Турция тратила миллионы долларов на лоббирование американского правительства от отказа произношения фразы «геноцид армян». Однако сейчас, как утверждают некоторые американские эксперты, у Анкары не осталось друзей в Вашингтоне.

Риск потерять Анкару

По данным ведущих американских СМИ со ссылкой на официальные источники США, президент Джо Байден намерен признать геноцид армян. Его признание в самом деле может ухудшить отношения США с Турцией, но на этот риск президент, похоже, готов пойти. Так считают официальные лица США, беседовавшие с газетой New York Times.

В то же самое время источник The Wall Street Journal в администрации Байдена утверждает, что окончательного ответа на этот счет принято не было, президент США может в последний момент решить ограничиться символическими заявлениями, как это делали ранее американские лидеры, не использовавшие в своих заявлениях термин «геноцид».

Предшественники Байдена не стали называть массовые смерти геноцидом, чтобы не ухудшить отношения с Турцией. Но сегодня, с учетом амбиций Эрдогана в регионе, разногласий по ряду вопросов, администрации Байдена все труднее найти аргумент в пользу Анкары, чтобы считать ее верным союзником. Тем более во время своей предвыборной кампании в 2020 году Байден дал четкое обещание поддержать данную резолюцию, о которой ему напоминают сейчас в Конгрессе США.

Today, we remember the atrocities faced by the Armenian people in the Metz Yeghern — the Armenian Genocide. If elected, I pledge to support a resolution recognizing the Armenian Genocide and will make universal human rights a top priority. https://t.co/Afl5lMLPR3 — Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020

«Мистер президент, как вы сказали в прошлом году в своем заявлении от 24 апреля, молчание — это соучастие. Позорное молчание Правительства Соединенных Штатов по поводу исторического факта геноцида армян длится слишком долго, и ему необходимо положить конец», — написали 107 членов Палаты представителей в открытом письме, которое было опубликовано в начале недели.

Ответ армянской диаспоры: Байдена заставят признать геноцид

За развитием ситуации вокруг геноцида весьма пристально следят и в Ереване. Проигранная война в Нагорном Карабахе фактически не оставила других рычагов влияния на Турцию и Азербайджан, кроме инициирования борьбы в информационном поле, дипломатических усилий, а также активизации работы лобби-групп с помощью ресурсов армянской диаспоры.

Стоит напомнить, что в США проживает вторая по численности в мире армянская диаспора (около 1,5 млн человек) после России (более 2,5 млн). При этом армянское лобби имеет куда большее, чем Азербайджан или Турция, влияние на американский конгресс. Политическую и финансовую поддержку обеспечивают внутренние организации, наиболее крупные из которых — «Армянский национальный комитет Америки» и «Армянская ассамблея Америки».

Примечательно, что единственный рабочий визит армянского премьер-министра Никола Пашиняна в США, который состоялся в сентябре 2019 года, начался из Лос-Анджелеса, где тот встретился с членами нескольких организаций диаспоры, широко представленной в штате Калифорния.

primeminister.am / Премьер-министр Республики Армения

Калифорния является и опорным штатом для вице-президента США Камаллы Харрис, в котором она не только родилась, но и была генпрокурором, а также представляла штат в Сенате с 2017 по 2021 год, прекрасно осознавая важность избирателей с армянскими корнями.

Множество американских политиков, в том числе и вице-губернатор штата Калифорния Элени Куналакис, с которой в 2019 году Пашинян встретился лично, призвали президента США Джо Байдена официально признать геноцид армян. С этой целью даже был создан специальный сайт.

➡️ Take Action: https://t.co/MDHqU7e6y5



Lieutenant Governor Eleni Kounalakis calls on Joe Biden to Recognize the #ArmenianGenocide.#YesItsGenocide pic.twitter.com/9ZAN6yXcnI — ANCA Western Region (@ANCA_WR) April 16, 2021

Джон Керри, бывший госсекретарь и действующий специальный представитель президента США по вопросам климата, был в свое время членом Армянского кокуса — двухпартийной группы конгрессменов по армянским вопросам. Резолюцию о признании факта геноцида армян поддерживают Ненси Пелоси — председатель (спикер) конгресса США и лидер демократического большинства Стени Хойер.

Глава комитета по иностранным делам Сената США демократ Роберт Менендес 22 апреля поддержал намерение Байдена признать геноцид армян в Османской империи. Сенатор с 1995 года тоже является членом Армянского кокуса.

anca.org / Armenian National Committee of America

Таким образом, признание геноцида может стать важным шагом по поддержке фигуры Никола Пашиняна на грядущих досрочных выборах в Армении. Успех с продвижением такого болезненного для армян вопроса, как признание геноцида, может оттенить потерю территорий в Карабахе и повысить шансы на переизбрание действующего премьера, считающегося как раз клиентелой Демократической партии и миллиардера Джорджа Сороса.

Дополнительным фактором выступает то, что Вашингтон сейчас последовательно наращивает давление на Турцию. Анкара 22 апреля была официально исключена из программы по F-35: представитель Пентагона отметил, что в текст нового меморандума по закупкам Турция не вошла. По-видимому, и здесь тоже могло сыграть свою роль влиятельное армянское лобби.

В связи с этим вероятность того, что Байден может признать геноцид армян, является очень высокой, при этом в Вашингтоне большинство политиков готовы пойти на такой удар по отношениям с важнейшим партнером в НАТО.

Для Армении ожидаемая речь Байдена не только будет способствовать консолидации общества перед выборами, но и позволит продемонстрировать всему миру возможности ее национальной диаспоры, готовой оказать сопротивление Турции и Азербайджану на международной арене.

1 Организация запрещена на территории РФ.