Топ-5 самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа

ФАН собрал топ-5 фильмов, кассовый сбор которых составил более 1 млрд долларов. Все эти картины имеют высокий рейтинг и вполне могут претендовать на звание самых лучших полнометражных картин.

Мы рекомендуем к просмотру весь список. Но обратите внимание, что большинство из них — это сиквелы, то есть продолжение известных фильмов, или же ремейки. Так что перед просмотром ознакомьтесь с предыдущими частями или первоначальной картиной.

Мстители. Финал (2019)

Всего у киновселенной «Марвел» вышло 23 фильма. Это истории о супергероях, которые объединяются, чтобы спасти Землю от врагов. В предыдущем фильме «Мстители: Война бесконечности» была уничтожена половина Вселенной, а многие мстители (команда супергероев. — Прим. ФАН) потеряли не только союзников, но и членов своих семей. Но в середине фильма герои перестают скорбеть и пытаются невозвратное сделать обратимым. Супергерои вновь сражаются за жизнь всего человечества.

Кассовые сборы в мире: 2 797 800 564 доллара.

Кадр из фильма «Мстители: Финал» / Prt Scr

Аватар (2009)

Несмотря на то, что этой картине уже 12 лет, до премьеры «Мстителей. Финал» с большим отрывом она стояла первой в топе самых кассовых фильмов.

«Аватар» переносит зрителей в середину 22 века, когда человечество утратило все свои ресурсы и начало выкачивать их из других планет. Ученые обнаружили спутник «Пандора» и развили на нем крупномасштабную добычу минерала анобтаниум, а чтобы контролировать настроение жителей, ученые создали гибрид гуманоида на’ви и человека — аватара. Но миссия усложняется, когда доброволец влюбляется в одну из синих гуманоидов и проникается сочувствием к инопланетянам.

Кассовые сборы в мире: 2 744 336 793 доллара.

Кадр из фильма «Аватар» /

Звездные войны: Пробуждение силы (2015)

Это фантастическая сказка, которая рассказывает о добре и зле, точнее, об их борьбе. Отлично подойдет для семейного просмотра. Последний джедай, Люк Скайуокер, пропал, на его поиски отправляется его сестра — генерал Лея, к ней присоединяются новые персонажи, а у старых персонажей по сюжету раскрывается предыстория, дополняющая интересными фактами всеми любимую франшизу. Это еще один повод, чтобы посмотреть данную картину — вспомнить молодость и старых героев из первых частей С-3РО, Чубакку и Хана Соло.

Кассовые сборы в мире: 2 068 223 624 доллара.

Кадр из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы» /

Титаник (1997)

Это единственный фильм, премьера которого состоялась в прошлом веке. Фильм десять лет держался на первой строчке по кассовым сборам и до сих пор не опускается ниже четвертой строчки. Он получил 14 номинаций на «Оскар» и 11 наград.

Фильм снят по реальным событиям страшного кораблекрушения 1912 года, в результате которого погибло более 1000 человек. История любви богатой девушки Розы и бедного художника Джека на фоне катастрофы смогла разбить не одно женское сердце. На пути главных героев встает не только социальное неравенство, но и огромный айсберг, который раскалывает лайнер на две части.

Кассовые сборы в мире: 1 843 221 532 доллара.

Кадр из фильма «Титаник» /

Форсаж 7 (2015)

Фанаты сиквела называют этот фильм «последней поездкой Пола Уокера». Это актер, который снялся во всех шести частях фильма, но не закончил работу над седьмой картиной: съемки были в самом разгаре, когда погиб Уокер.

«Форсаж» полюбился всем благодаря продуманным сюжетам и глубоким диалогам персонажей. Эта часть не стала исключением, в ней также присутствуют автомобильный драйв, погони и драки. В седьмой картине враг главных героев — неуловимый Декард Шоу, которого долго пытаются поймать власти США. Шоу хочет отомстить ребятам за брата, который по их вине попал в больницу.

Кассовые сборы в мире: 1 515 047 671 доллар.

Кадр из фильма «Форсаж 7» /

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