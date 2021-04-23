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В Минкультуры РФ назвали самые кассовые российские фильмы 2021 года

Общество
В Минкультуры РФ назвали самые кассовые российские фильмы 2021 года
Кадр из фильма «Последний богатырь 2: Корень зла»

Москва, 23 апреля. Более 7 млрд рублей собрали российские фильмы в первом квартале 2021 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

С января по март текущего года 27 млн человек посмотрели российские ленты в кинотеатрах. Среди громких премьер этого периода особняком стоят две сказки, они стали самыми кассовыми фильмами. На первом месте по сборам оказалась картина «Последний богатырь: Корень зла» режиссера Дмитрия Дьяченко, заработавшая свыше 2 млрд рублей.

На втором месте находится «Конек-Горбунок» постановщика Олега Погодина со сборами в 1,17 млрд рублей. Россияне также проявили интерес к блокбастеру о пожарных «Огонь» (913 млн рублей), в котором главную роль сыграл Константин Хабенский.

43-й Московский кинофестиваль открыл российский фильм «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. Сын летчика Александр Девятаев заявил, что постановщики картины очень бережно отнеслись к истории жизни его отца, он остался доволен лентой.

россия фильмы минкультуры
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