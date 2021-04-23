Поэт Андрей Пастушенко смешал индейскую философию и петербургскую рефлексию

«Неформатный» музыкально-поэтический вечер прошел 22 апреля в зале «Колизей-Арена».

Автор текстов песен к популярным мюзиклам Андрей Пастушенко и группа «Тинктура» представили в этот вечер новые произведения, которые многое отличает от привычного нам творчества поэта. Это и философия стихов, наполненных тонкими образами, и медитативная музыка, которая помогает зрителям почувствовать себя единым целым и ощутить гармонию с собой и миром.

«Я так чувствую, я так живу, я так дышу. Иногда хочется выйти перед публикой и прочитать свои стихи, потому что я считаю, что мне есть что сказать, и я считаю, что людям будет это полезно. Может быть, кто-то вдохновится, и что-то полезное почерпнет, найдет ответы на давно назревшие вопросы в голове и сердце», — говорит поэт.

Андрей не спешит раскрывать дальнейшие творческие планы, кроме предстоящего концерта со звездами мюзиклов «Теория противоположностей», который пройдет 19 мая в Петербурге. Впрочем, поэт признался ФАН, что наряду с популярными проектами также готовит еще несколько музыкальных вечеров для ценителей андеграундного искусства.