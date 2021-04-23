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На Форуме труда обсудили четырехдневную рабочую неделю и закон о самозанятых

Общество
На Форуме труда обсудили четырехдневную рабочую неделю и закон о самозанятых

Прошел заключительный день Международного форума труда: это было одно из масштабных «постковидных» мероприятий.

С площадок форума прозвучали приветствия от президента России, правительства Российской Федерации, председателя Государственной думы.  Участники конференции сошлись на том, что им есть, что обсудить — например, изменения в законодательстве. Мероприятие стало главной площадкой для обсуждения государственных инициатив в сфере трудовых отношений. Именно на площадке Форума труда провели широкое обсуждение закона о самозанятых перед его принятием. Вот и сегодня здесь вновь подняли самые злободневные вопросы, касающиеся оплаты труда, продолжительности рабочего времени и безопасности трудовых отношений.

«Сегодня в рамках форума проходит обсуждение совершенствования закона о самозанятых, вы знаете — уже три года работает эксперимент. Из 20 миллионов пока из тени вышли только два миллиона человек. Мы ищем плюсы и минусы: что нужно сделать, чтобы большее количество людей входило в рамки правового поля. Потому что самое главное для правового государства — это когда все люди живут по закону и могут чувствовать себя защищенными», — отметил участник форума депутат комитета по труду и социальной политике Государственной думы РФ Сергей Вострецов.

Жаркую дискуссию вызвала и тема четырехдневной рабочей недели. Несмотря на разность подходов и взглядов, большинство участников высказались за продолжение поиска путей высвобождения граждан от лишней траты времени за счет повышения производительности труда: где выше образование, техническое и цифровое обеспечение — там выше и производительность труда.

В рамках форума прошли не только пленарные заседания, но и живые круглые столы, где каждый в свободном режиме смог высказать свою позицию. Нередко мнения разделялись: у работодателя свое видение, у работников — свое, а власть всегда пытается найти компромисс.

По итогам форума депутаты подготовят блок федеральных законов, которые будут работать на благо граждан.

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