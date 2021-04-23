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Депутат Амосов назвал способ снизить незаконную протестную активность в Петербурге

Общество
Депутат Амосов назвал способ снизить незаконную протестную активность в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов заявил о сокращении числа площадок для законных митингов в Санкт-Петербурге. Парламентарий призвал дать возможность людям выходить на легальные митинги и заявлять свои требования.

Михаил Амосов принял участие в общественно-политических дебатах «Слово против слова» в медиацентре «Патриот», где встретился со своим оппонентом Виталием Милоновым. Политики обсудили необходимость протестной активности в России.

По словам Амосова, в последние годы в Санкт-Петербурге сокращается количество площадок, где горожане могут легально проводить митинги. Депутат считает, что это могло привести к росту незаконных протестов.

«Люди должны на легальных основаниях выходить на улицы, заявлять свои требования. Не только политические партии, но и те же молодежные группы. Уж политическим партиям разрешите выступать и выводить своих сторонников на митинги. Тогда и нелегальных митингов с задержаниями и мордобоями будет меньше. Если вы зажимаете легальные возможности, тогда люди уходят в нелегальные возможности, а это неправильно», — заявил Амосов.

По мнению Милонова, незаконные протесты отняли у людей возможность устраивать легальные шествия.

Депутат Амосов назвал способ снизить незаконную протестную активность в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Украли свободу выбора, свободу митингов либералы у людей. Нужно использовать митинги, шествия, демонстрации для того, чтобы отстаивать народные права», — возмутился Милонов.

В рамках дебатов Милонов и Амосов обсудили текущий политический строй в России и выяснили, есть ли в нем место либерализму и демократии. По мнению Милонова, либеральная система не имеет ничего общего с демократией, поскольку она принимает только своих за людей первого сорта.

милонов митинг амосов
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