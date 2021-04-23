Российские дольщики вложили в жилье 4 трлн рублей

Москва, 23 апреля. Генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко рассказал о рекордных вложениях жителей Российской Федерации в строящуюся жилую недвижимость.

Суммарно россияне инвестировали в покупку многоквартирного жилья, которое сегодня находится в процессе строительства в стране, 4 триллиона рублей. Об этом пишет пресс-центр компании со ссылкой на слова Мутко.

«Люди стали охотнее покупать квартиры в строящихся домах», — добавил он.

В первую очередь это можно объяснить снижением рыночных ставок по ипотечным кредитам и реализацией государственной программы льготной ипотеки на новостройки. По данным «ДОМ.РФ», на 19 апреля 2021 года в России было куплено 42 миллиона квадратных метров строящейся жилплощади.

Юрист Евгений Барыкин ранее рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, как грамотно разрешать споры между дольщиками и застройщиками жилья. Многие граждане не знают своих прав, указывает эксперт.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Институт развития ДОМ.РФ для развития массового строительства за счет субсидий из федерального бюджета готов выдавать займы застройщикам под 3-4% годовых. Пилотными проектами для отработки модели рассматриваются Тула, Сахалин и Кузбасс, пишет «ФедералПресс».