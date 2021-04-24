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АФУН России не видит смысла в участии во Всемирном конгрессе финно-угорских народов
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АФУН России не видит смысла в участии во Всемирном конгрессе финно-угорских народов

Общество
АФУН России не видит смысла в участии во Всемирном конгрессе финно-угорских народов
afunrf.ru  /  Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации

Ассоциация финно-угорских народов России (АФУН) заявила о нецелесообразности участия в масштабном мероприятии, которое должно собрать представителей этноязыковых общностей из разных стран. VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов состоится 16-18 июня в Эстонии.

Причина в манипуляциях и нездоровом навязывании организаторами этого форума определенной системы взглядов, когда само мероприятие становится политическим механизмом для давления на то или иное государство. Вместо совместного поиска путей решения проблем европейские структуры указывают на якобы безнадежное состояние и «неправильный» образ жизни народов России.

«Большой резонанс получил доклад, подготовленный по поручению ПАСЕ депутатом Европарламента Катрин Сакс, который содержит предвзятые оценки ситуации с этническими, религиозными и языковыми меньшинствами и является серьезным препятствием для дальнейшего развития финно-угорского движения», — сообщается в заявлении Ассоциации финно-угорских народов России.

Еще один пример возмутительного поведения участников форума в отношении российских делегатов — призыв президента Эстонии создать отдельные государства внутри страны.

«Негативные подходы проявлялись и в явном неуважении к российским участникам, в частности, когда в гостиницах не находилось место для самой многочисленной российской делегации (мордовской), когда автобусы «случайно забывали» доставить наши делегации до места проведения мероприятий», — продолжается в заявлении.

Однако Ассоциация финно-угорских народов России по-прежнему остается открытой для диалога с зарубежными странами и реализует совместные проекты вместе с общественными организациями Финляндии, Венгрии и Эстонии. Главное условие подобного сотрудничества — признание равенства и самобытности каждой народности. Отмечается, что председатель АФУН входит в Совет при президенте России по межнациональным отношениям и его президиум, что позволяет решать жизненно-важные вопросы финно-угорских народов страны.

«С учетом сказанного, а также эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, мы считаем нецелесообразным участие представителей финно-угорских народов Российской Федерации на очередном VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Эстонии и ставим под сомнение необходимость проведения конгрессов в будущем», — этими строками завершается текст обращения.

Ранее глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев объяснил необходимость создания министерства национальностей в России. Он подчеркнул, что народы РФ всегда могли спокойно развиваться и говорить на своем национальном языке.

россия
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