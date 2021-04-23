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Полицейские в США протаранили машину, чтобы выписать штраф за превышение скорости

Весь мир
Полицейские в США протаранили машину, чтобы выписать штраф за превышение скорости
pxhere.com  / 

Стоктон, 23 апреля. Родственники 17-летнего афроамериканца Девина Картера подали в суд на сотрудников полиции города, которые жестоко избили его при задержании. На скандальный случай полицейской жестокости обратили внимание правозащитники из российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

Молодого афроамериканца схватили 30 декабря 2020 года в Стоктоне, штат Калифорния. Полицейские стали преследовать его за превышение скорости, когда он ехал к своему отцу. Сперва Девин не заметил, что за ним гонится полицейский автомобиль. Осознав, что это полиция, Картер испугался — по его словам, зная отношение полиции к афроамериканцам, он решил добраться до отца, чтобы тот защитил его.

Неповиновение привело в ярость сотрудников полиции: чтобы остановить 17-летнего подростка, они пошли на таран, после чего силой вытащили Девина из машины и обрушили на него град оскорблений и ударов руками, ногами и дубинками. Молодой человек несколько раз успел прокричать, что он не сопротивляется. Нападение полицейских привело к серьезной психологической травме и лишь чудом не привело к серьезным физическим повреждениям, считают врачи.

Адвокат семьи Картеров сравнил избиение Девина Картера с инцидентом, который произошел с Родни Кингом, — чернокожего мужчину избили полицейские в Лос-Анджелесе с марте 1991 года, что привело к массовым беспорядком, когда преступников оправдали в суде.

«Действия офицеров настолько отвратительны, что они подлежат уголовной ответственности, — объявил адвокат. — Это злобные копы действовали как стая волков, а Девин превратился в их ужин».

Семья Девина Картера провела несколько акций с требованием справедливости.

Полицейские в США протаранили машину, чтобы выписать штраф за превышение скорости
Pr Scr twitter.com  / 

Двое офицеров, которые участвовали в избиении, были уволены, однако уголовных обвинений им предъявлено не было. Семья пострадавшего добивается наказания для них и еще четырех участников инцидента — полицейских, которые стояли и смотрели как избивают 17-летнего подростка.

Инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями обратилась за разъяснениями по делу Девина Картера к представителям верховной власти США: президенту США Джозефу Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Фонд, созданный при участии российского бизнесмена Евгения Пригожина, считает важным борьбу с полицейским насилием в различных странах мира и на своей странице заявил, что готов оказать необходимую правовую и информационную помощь семье пострадавшего.

сша полицейское насилие в США фонд борьбы с репрессиями Девин Картер
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