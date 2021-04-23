Эфир: Как увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет

В пятницу, 23 апреля, в 17:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция, посвященная одному из главных тезисов послания президента РФ — сбережению народа России. Вместе с первым заместителем председателя комитета по образованию и науке, депутатом Госдумы РФ и заслуженным врачом Российской Федерации Геннадием Онищенко журналисты ФАН обсудили проблемы качества жизни и здоровья населения.

Основной темой обсуждения на пресс-конференции стала проблема увеличения продолжительности жизни россиян. Также заслуженный врач рассказал, какие факторы влияют на жизнь и здоровье человека в разных странах и как сохранить здоровье нации.

Отдельно в ходе пресс-конференции была поднята тема социально-экономической ситуации в Донбассе. Напомним, что Геннадий Онищенко является председателем правления РОО «Землячество донбассовцев» в Москве.