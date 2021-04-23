Захарова: Москва будет защищать российских журналистов от преследований за рубежом

Москва, 23 апреля. Российские журналисты за рубежом страдают из-за двойных стандартов и несправедливых решений. Москва будет их защищать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Если у российских СМИ или отдельных журналистов за рубежом появляются проблемы, имеющие политическую подоплеку, то Москва поддержит их, сказала дипломат.

«Мы, во-первых, будем их защищать, как мы и делали это в отношении наших журналистов в Германии, отстаивая их права в нормальном диалоге с Министерством иностранных дел Германии, с нашими партнерами, объясняя, что к нашим журналистам применяются двойные стандарты, к ним применяются несправедливые решения и так далее», — поясняется в сообщении.

РФ будет «действовать зеркально», если иностранные партнеры продолжат принимать несправедливые решения в отношении российских журналистов, подчеркнула Захарова.

Ранее Мария Захарова возложила на ЕС ответственность за разрушение отношений с Россией.