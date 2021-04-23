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Беременную Меган Маркл заметили на прогулке с сыном от принца Гарри

Шоу-бизнес
Беременную Меган Маркл заметили на прогулке с сыном от принца Гарри
Global Look Press  /  PPE/face to face

Лос-Анджелес, 23 апреля. Меган Маркл, которая находится в ожидании второго ребенка, запечатлели на прогулке со старшим сыном Арчи. Несколько дней назад ее супруг принц Гарри вернулся в США из Лондона.

Гарри на неделю улетел в Великобританию, чтобы проститься со своим дедушкой, принцем Филиппом. Супруг королевы Елизаветы II ушел из жизни 9 апреля, его похороны состоялись в субботу, 17 апреля, в Виндзорском замке. Меган Маркл не смогла сопроводить мужа. Как сообщил Букингемский дворец, врач посоветовал Меган не путешествовать на шестом месяце беременности.

После траурной церемонии принц Гарри поспешил вернуться в Калифорнию к беременной супруге. Он даже решил не оставаться на день рождения бабушки Елизаветы II. Через несколько дней после возвращения мужа из Лондона герцогиню Сассекскую заметили на прогулке в Беверли-Хиллз со старшим сыном Арчи. Как передает портал Page Six, который и опубликовал снимки Меган, принца Гарри рядом не было.

В кадре Меган держит сына на руках. При этом ее фигура уже сильно округлилась. Представители СМИ сделали вывод, что очень скоро в королевской семье случится долгожданное пополнение. Однако снимки вместо умиления вызвали массу вопросов у британцев. Они решили, что супруга Гарри вполне здорова, если носит большого ребенка на руках на шестом месяце беременности. По их мнению, Меган Маркл прикрылась своим положением, чтобы не приехать на похороны принца Филиппа.

Особое внимание на траурной церемонии было приковано к Уильяму и Гарри. Отношения братьев и так были напряженными, но все усугубилось после скандального интервью Гарри и его жены. Недавно эксперт по губам расшифровал диалог принцев на похоронах супруг Елизаветы II.

беременность принц гарри королевская семья меган маркл
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