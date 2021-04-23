Володин предложил наказывать лихачей на российских дорогах по советской системе

Москва, 23 апреля. Россия должна пойти по пути ужесточения наказаний для злостных нарушителей правил дорожного движения, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин предложил реанимировать на российских дорогах балльную систему наказаний нарушителям, использовавшуюся во времена Советского Союза. Сейчас ее аналоги используются в Великобритании, США и Бразилии.

Также наказание за систематические нарушения ПДД следует в принципе ужесточить, считает председатель Госдумы. В пример Володин привел Сингапур и Японию. В Сингапуре после каждого нарушения размер штрафа удваивается, а в Японии самые злостные лихачи могут по совокупности нарушений попасть в тюрьму на три года.

Ранее с предложением приравнять ПДД к федеральному закону и ужесточить таким образом требования к их соблюдению, выступили депутаты фракции ЛДПР.