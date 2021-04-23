Автоэксперт оценил новый проект ПДД в России

Москва, 23 апреля. ГИБДД подготовила проект новых Правил дорожного движения (ПДД), главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков оценил его и согласился только с одной нормой.

Речь идет о том, что инспекторы смогут штрафовать водителей за использование шипованных покрышек летом. Автоэксперт подчеркнул, что резина должна соответствовать сезону.

«Аварий, которые происходят по причине неисправности транспортных средств, не так много. На самом деле четверть таких аварий происходит как раз по причине того, что виновный в ДТП ездил зимой на летней резине, либо летом на шипованной, либо одно колесо у него было запасным», — пояснил он в эфире «Радио 1».

По мнению Кадакова, если бы все автомобилисты начали ездить «на нормальных шинах», безопасность на дорогах возросла бы в разы. Однако эксперт отметил, что уследить за покрышками всех машин удастся вряд ли — не хватает инспекторов. Говоря о новом проекте ПДД в целом, главред «За рулем» заявил, что механизм реализации поправок не продуман.

Правительство РФ в начале апреля одобрило законопроект, ужесточающий наказание за нарушение ПДД. Инспекторы ГИБДД недавно рассказали, кого останавливают чаще всего.