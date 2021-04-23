Норкин одной шуткой про евреев объяснил изменения климата

Москва, 23 апреля. Телеведущий Андрей Норкин в рамках обсуждения климатической повестки рассказал шутку, которая не оставила зал равнодушным.

Гости программы «Место встречи» на НТВ обсудили ситуацию на Украине, границы России и провокации со стороны Соединенных Штатов. Значительная часть передачи была посвящена теме изменения климата, глобального потепления и обсуждению различных источников энергии.

В конце программы ведущий Андрей Норкин по традиции рассказал анекдот, посвященный климатическим изменениям.

« — Одесса. Ранний теплый вечер. Сидят на лавочке и беседуют двое мужчин. — Все-таки, Миша, я думаю, что в глобальном потеплении обвинят евреев. — Лазарь Самуилович, почему вы так думаете? — Обязательно найдется кто-то, кто скажет, что евреи подогрели весь мир», — подытожил ведущий.

Зал не мог сдержать смеха и аплодисментами встретил очередную шутку Норкина. Анекдот не просто так прозвучал на передаче. В четверг, 22 апреля, прошел климатический саммит в онлайн-формате. Организаторами мероприятия выступили Соединенные Штаты. Кроме проблем со звуком и видео Вашингтон ждал и другой конфуз. Во время выступления президента Франции Эммануэля Макрона на экране появился российский лидер Владимир Путин. Западные СМИ посчитали, что французского президента решили поставить «на паузу».