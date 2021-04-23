УЕФА не стал вводить санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги

Ньон, 23 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил не наказывать клубы, которые были инициаторами создания Суперлиги.

Заседание исполкома УЕФА прошло 23 апреля. В ходе мероприятия члены организации решили не применять санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги. Такие образом, матчи 1/2 финала еврокубков пройдут в соответствии с расписанием. Не исключено, что клубы, инициировавшие создание нового турнира в Европе, в дальнейшем будут наказаны.

Появление Суперлиги, о которой стало известно в ночь с 18 на 19 апреля, вызвало критику со стороны ФИФА, УЕФА и болельщиков. Позже восемь из 12 клубов сообщили о выходе из проекта.

Ранее капитан сборной России по футболу Артем Дзюба отреагировал на приостановку Суперлиги. Свое мнение на этот счет 32-летний форвард озвучил в Instagram-аккаунте.