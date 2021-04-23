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Россиянам перечислили три основных способа избавиться от аллергии на кошек

Общество
Россиянам перечислили три основных способа избавиться от аллергии на кошек
pixabay.com

Москва, 23 апреля. Аллергия на кошек является распространенным явлением. Реакция может проявиться даже у тех, кто всю жизнь прожил с ней без какого-либо дискомфорта.

Группе российских ученых удалось создать вакцину, которая может избавить человека от аллергии на кошек. В данный момент исследователи занимаются доклиническими испытаниями препарата, рассказал терапевт, аллерголог Андрей Звонков.

По его словам, предугадать возможное появление реакции на представителя семейства кошачьих нельзя. В большинстве случаев она зависит от изменений, которые происходят в иммунитете человека. На сегодняшний день одним из самых эффективных способов борьбы с аллергией является отказ от общения с животными, отметил терапевт.

«Можно приучить организм к кошкам. Есть способ десенсибилизации — когда в течение нескольких месяцев в организм вводятся микродозы аллергена. Этот способ дает 60–70% эффективности», — добавил он в беседе с «Радио 1».

По его оценке, вакцинация является самым простым и легким способом избежать от недуга. Звонков уверен, что прививка избавит от страданий огромное количество людей.

Разработкой препарата, направленного на предотвращение аллергии на кошек, занимаются иммунологи и аллергологи Сеченовского университета. Ученые уже завершают последние подготовительные тесты вакцины-кандидата. Разработчики препарата намерены провести первые доклинические испытания в достаточно короткие сроки.

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