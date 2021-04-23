Россиянам перечислили три основных способа избавиться от аллергии на кошек

Москва, 23 апреля. Аллергия на кошек является распространенным явлением. Реакция может проявиться даже у тех, кто всю жизнь прожил с ней без какого-либо дискомфорта.

Группе российских ученых удалось создать вакцину, которая может избавить человека от аллергии на кошек. В данный момент исследователи занимаются доклиническими испытаниями препарата, рассказал терапевт, аллерголог Андрей Звонков.

По его словам, предугадать возможное появление реакции на представителя семейства кошачьих нельзя. В большинстве случаев она зависит от изменений, которые происходят в иммунитете человека. На сегодняшний день одним из самых эффективных способов борьбы с аллергией является отказ от общения с животными, отметил терапевт.

«Можно приучить организм к кошкам. Есть способ десенсибилизации — когда в течение нескольких месяцев в организм вводятся микродозы аллергена. Этот способ дает 60–70% эффективности», — добавил он в беседе с «Радио 1».

По его оценке, вакцинация является самым простым и легким способом избежать от недуга. Звонков уверен, что прививка избавит от страданий огромное количество людей.

Разработкой препарата, направленного на предотвращение аллергии на кошек, занимаются иммунологи и аллергологи Сеченовского университета. Ученые уже завершают последние подготовительные тесты вакцины-кандидата. Разработчики препарата намерены провести первые доклинические испытания в достаточно короткие сроки.