Кравчук пообещал взять в руки оружие для «защиты» Украины от России

Киев, 23 апреля. Каждый житель Украины, который чувствует себя патриотом, готов встать на «защиту» своей страны от России. С таким заявлением выступил экс-президент Украины Леонид Кравчук.

В эфире украинского телеканала глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу обратился к россиянам, которые якобы силой хотят вынудить Украину действовать другими способами.

«Каждый человек, который живет на Украине и чувствует себя патриотом и защитником украинской земли, встанет на защиту своей земли. И я лично, пока буду иметь возможность держать оружие в руках, возьму его и буду защищать свою землю», — заявил Кравчук.

Ранее бывший президент Украины отметил, что возможная встреча президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может пройти только в нейтральной стране. До этого Путин пригласил Зеленского для переговоров в Москву.

Также Кравчук указывал, что украинцам не стоит ожидать появления американских военных для участия в боевых действиях на стороне Киева. Помимо этого, он отказался ехать в Минск, чтобы продолжать переговоры по вопросу Донбасса, передает «Царьград».