Приютский пес предотвратил гибель людей при пожаре в Кировской области

Кирово-Чепецк, 23 апреля. Частный деревянный дом загорелся в селе Кстинино. Бдительный пес Гектор разбудил лаем живущего по соседству сотрудника МЧС Ивана Малышева.

Проснувшись от громкого лая, спасатель вышел на улицу и увидел объятый огнем коттедж соседей. Сотрудник МЧС вызвал пожарных и разбудил спящих жильцов горящего дома. Ими оказались отец с дочерью, сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Благодаря действиям пса и спасателя МЧС мужчина с ребенком остались живы. Из пожара также удалось спасти кота и часть имущества. Причину возгорания установят специалисты после проверки.

Гектор после спасения погорельцев нашел хозяев. Единственного среагировавшего на пожар пса забрали из сельского приюта.

Пожилая женщина спасла сестру с ДЦП из горящего дома в Архангельске, сообщал ФАН.