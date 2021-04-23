Ливийское правительство настроено на вывод турецких сил из страны

Рим, 23 апреля. Диалог с Турцией уже стартовал, и Ливия полна решимости прекратить ее присутствие в стране, сообщила министр иностранных дел Наджла Мангуш во время заседания Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Италии.

«Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии под руководством премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы начало диалог с Турцией», — передает слова министра итальянское информационное агентство AKI.

Министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш в пятницу, 23 апреля, находится с официальным визитом в Риме для проведения переговоров в области обороны, миграции и экономического развития. Одной из важнейших задач переходного правительства остается вывод иностранных боевиков из Ливии. Мангуш отметила «готовность Анкары начать переговоры и консультации».

«В то же время мы придерживаемся своих намерений и просим все страны сотрудничать в деле вывода иностранных войск с ливийской территории. Этот вопрос для нас является приоритетным, потому что наша безопасность зависит от этого», — подтвердила она.

Министр добавила, что вывод иностранных боевиков — это не тот вопрос, который можно решить в одночасье. Однако она выразила уверенность в том, что это произойдет.

Федеральное агентство новостей /

Глава МИД ПНЕ, выступая перед итальянскими парламентариями, призвала Рим играть более активную роль в решении важнейших проблем, с которыми сталкивается Ливия и подчеркнула необходимость положить конец иностранному вмешательству и вывести наемников, находящихся в стране, которые, по ее словам, представляют собой препятствие на пути реализации Берлинского плана.

Мангуш упомянула Договор о дружбе и сотрудничестве, заключенный в 2008 году между Италией и Ливией, который, как она надеется, «будет иметь долгую жизнь». По ее словам, ливийская сторона намерена «реанимировать» этот договор.

Ливийский министр отметила «серьезность итальянского правительства на встречах, которые оно проводило с министрами иностранных дел, обороны и экономического развития», что, на ее взгляд, свидетельствует об интересе и особом желании Италии поддержать ливийскую повестку дня.