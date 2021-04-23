Продажи бронированного Aurus за 106,9 млн рублей стартовали в России

Москва, 23 апреля. Оформлением предзаказов на автомобиль, имеющийся в автопарке президента РФ Владимира Путина, занимается компания «Авилон».

Бронированный лимузин будет стоить в разы больше, чем седан Aurus Senat в максимальной комплектации, стоимость которого по предзаказу составляет около 24 млн рублей. Броня соответствует наивысшему уровню VR10, защищая пассажиров от прямых выстрелов из снайперского оружия калибра 7,62-мм, пистолета и автомата.

Длина лимузина по сравнению с седаном увеличена на метр и составляет 5,3 метра. Автомобиль оснащен гибридным силовым агрегатом на основе 4,4-литрового двигателя V8, который будет работать в паре с электромотором. Суммарная отдача силовой установки составляет 598 л. с.

Серийное производство лимузина, седана, минивэна и внедорожника Aurus начнется в мае текущего года на заводе в Елабуге, сообщал Минпромторг России. Первые клиенты получат свои машины премиум-класса уже в будущем месяце.