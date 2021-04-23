Мосгорсуд освободил Киркорова от выплаты 780 тысяч евро латвийскому банку

Москва, 23 апреля. Адвокат Александр Добровинский сообщил, что Мосгорсуд отменил решение о взыскании с поп-короля Филиппа Киркорова 780 тысяч евро в пользу латвийского банка ABLV.

Второй кассационный суд общей юрисдикции освободил Киркорова от крупных выплат. Адвокат артиста Александр Добровинский отметил, что это долгожданное событие, которого он добивался много времени.

«Нам удалось отбиться от всех исков латвийского банка, который рассчитывал отсудить у Филиппа Киркорова почти 4 миллиона евро. В прошлом месяце мы одержали победу в кассационном суде, что привело к пересмотру дела в Мосгорсуде. На сегодняшнем слушании мы добились прекращения всех исполнительных производств по кредитному договору», — передает ТАСС слова юриста.

В декабре 2019 года Таганский суд вынес решение о продажи квартиры Филиппа Киркорова в Латвии из-за ипотечного долга перед латвийским банком ABLV. Недвижимость оценивается в 200 миллионов рублей. Согласно суду первой инстанции, с Киркорова должны были взыскать долг в почти 780 тысяч евро в пользу латвийского банка.

Кредит поп-король оформил еще в 2016 году. Однако через два года он временно приостановил платежи. Тогда в 2018 году началась процедура ликвидации банка из-за его причастности к международным схемам отмыва денег и уходу от валютного контроля. Несмотря на это, руководство ABLV подало иск на артиста из-за долгов.

Недавно стало известно, что звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк числилась в базе должников Федеральной службы судебных приставов из-за налогов на недвижимость, которые не платила два года.