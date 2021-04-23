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Алжирский ученый приговорен к трем годам тюремного заключения за оскорбление ислама

Весь мир
Алжирский ученый приговорен к трем годам тюремного заключения за оскорбление ислама
ТАСС  /  STRINGER / EPA

Алжир, 23 апреля. Суд приговорил ученого Саида Джабельхейра к трем годам тюремного заключения за оскорбление ислама в записях, которые он разместил в Facebook, передает Amnesty International.

В январе прошлого года Джабельхейра опубликовал в Сети ряд сообщений, в которых сравнил Курбан-байрам с празднованием берберского Нового года, назвал некоторые истории в Коране мифами и сделал другие заявления. Состоялся суд, по итогам которого ученого признали виновным в «оскорблении пророка ислама» и «очернении догмы или заповедей ислама» в соответствии со статьей 114 Уголовного кодекса Алжира.

Саида Джабельхейра приговорили к трем годам тюремного заключения, однако суд не распорядился задержать гражданина. Он все еще не взят под стражу. Ученого также оштрафовали на 50 тысяч алжирских динаров. Адвокаты намерены обжаловать такое решение.

История осужденного

Обвинения алжирцу предъявили после того, как преподаватель одного из университетов государства посчитал, что публикации Джабельхейра в Facebook нарушают религиозные заповеди, и обратился в правоохранительные органы.

Ученый рассказал, что никаких уведомлений об открытии дела он не получал, а узнал о происходящем от друзей. Его ни разу не вызвали на допрос и не проинформировали о дате суда. Назначенное время ему сообщил в соцсетях адвокат университетского преподавателя.

По словам Джабельхейра, его травят и угрожают убийством за выражение собственных взглядов с 2007 года, когда он впервые присоединился к соцсетям и начал публиковать записи.

суд алжир
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