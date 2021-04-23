Сотрудники ГИБДД проводят операцию «Тонировка» во Владимирской области

Владимир, 23 апреля. На территории Владимирской области правоохранители проводят спецоперацию, направленную на пресечение фактов управления автомобилем с тонированными стеклами.

Рейдовые мероприятия продолжаются уже четвертый день, сообщает издание «Владимирские ведомости». В разных районах города пресечено более 30 правонарушений, связанных с пониженным коэффициентом светопропускаемости стекол машин.

Сотрудники дорожной службы привлекли нарушителей к административной ответственности. Им предстоит выплатить штраф. В некоторых случаях пленку со стекол снимали прямо во время задержания.