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Действия Волкова привели к расколу между оппозицией и ФБК

Политика
Действия Волкова привели к расколу между оппозицией и ФБК
facebook.com  /  Леонид Волков

Председатель общественно-политического движения «Гражданское общество» Михаил Светов упрекнул организаторов митинга ФБК1 (НКО включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в манипулировании сторонниками. Политолог Сергей Марков прокомментировал слова либертарианца, отметив рост недоверия в оппозиции к руководству фонда.

Отбывая наказание по делу о мошенничестве, Алексей Навальный 24 марта заявил об ухудшении самочувствия. Оппозиционер отказался от лечения в колонии и 31 марта объявил голодовку с требованием допустить гражданских врачей. Соратники Навального заявили об угрозе для жизни основателя ФБК и 18 апреля объявили экстренный митинг.

Акцию назначили на 21 апреля, несмотря на невозможность согласовать митинг в столь сжатые сроки. В результате незаконных протестов были задержаны почти 2 тыс. человек в 97 городах, передает ВВС со ссылкой на ОВД-инфо. При этом еще 20 апреля Навальный прошел многопрофильное обследование в гражданской больнице Владимира, о чем Леонид Волков сообщил лишь на следующий день после протестов.

«Как только митинг был объявлен, во вторник Алексея Навального вывезли на многопрофильное обследование в гражданскую больницу во Владимир, провели большое количество анализов», — заявил Волков в Telegram-канале 22 апреля.

Примечательно также, что вечером накануне митинга стало известно о согласии Навального на капельницы с глюкозой. Основатель ФБК получал внутривенное питание 18 и 19 апреля, что исключило угрозу для жизни оппозиционера.

Проведение экстренной несогласованной акции под предлогом «спасения» оппозиционера было необоснованным и вызвало закономерное возмущение соратников. Либертарианец Михаил Светов упрекнул Волкова и Жданова в манипулировании аудиторией.

«Со сторонниками нужно быть честными до конца, иначе кредит доверия с дебетом перестанет сходиться очень быстро», — написал Светов у себя в Twitter.

Глава «Гражданского общества» подтвердил журналистам, что недоволен тактикой руководства ФБК.

«Я провел в день митинга эфир, который назывался «Допустите врачей к Навальному», по факту тогда, когда его уже вывезли в гражданскую больницу и предоставляли медицинское обслуживание. Почему нельзя было донести эту информацию до сторонников, мне непонятно. И кажется это ошибкой, хотелось бы, чтобы это не повторялось», — отметил Светов в комментарии Znak.com.

ФБК и либертарианцы имеют давний опыт сотрудничества, и публичные упреки Светова, судя по всему, указывают на усиление раскола в оппозиции. Политолог Сергей Марков в комментарии для Федерального агентства новостей подтвердил рост недоверия либералов к ФБК.  

«Эта тенденция практически постоянно идет. Дело в том, что все больше растет недоверие к этой группе — Волков, Ашурков, Певчих. То, что это жулики, проходимцы, становится очевидно большинству. Количество людей, которое разделяет точку зрения, что Волков — это жулик и проходимец, постоянно увеличивается», — отметил эксперт.

Несмотря на множество претензий к руководству ФБК, оппозиционеры вынуждены сотрудничать с фондом, в том числе посещать или транслировать митинги, как это сделал Михаил Светов.

«Волков это делает не от себя, они прекрасно понимают. Волков — это доверенное лицо главных организаторов таких митингов — это спецслужбы США и Великобритании. Поэтому они вынуждены оставаться под руководством Волкова, хотя недоверие к нему огромное», — отметил Марков.

Напомним, в отсутствие Навального Леонид Волков допустил ряд ошибок, настроив против себя оппозиционных деятелей. О стратегии руководителя ФБК негативно высказывался основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, отметив цинизм по отношению к сторонникам. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявлял, что управляющие фондом не справляются с протестным движением. Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов открыто критиковал сбор данных сторонников ФБК, которые позже были слиты в сеть. Издания ВВС и Znak.com также провели жесткие интервью с Леонидом Волковым, указав на его ошибки.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

оппозиция навальный фбк нко светов иноагенты незаконные митинги
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