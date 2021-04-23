Назван фактор, при котором стоит отказаться от Visa и MasterCard

Москва, 23 апреля. Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова рассказала, в каком случае россиянам стоит отказаться от услуг Visa и MasterCard в пользу карты «Мир».

Обработка финансовых операций с помощью карт международных платежных систем в России обеспечивается Национальной системой платежных карт. Поэтому технологически исключена ситуация, когда за границей «выключат рубильник» и в РФ остановятся платежи, пишут «Аргументы и факты».

В случае если владельцы западных платежных систем захотят уйти с отечественного рынка, их карты продолжат работать до истечения срока действия, пояснила аналитик.

«Банки предлагают сегодня много разных карт, в том числе карту «Мир». Можно выбрать ее, если вам это будет действительно выгодно», — добавила Михайлова.

Использовать национальную платежную карту следует именно в этом случае, а не на фоне каких-либо опасений, подытожила эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил вероятность блокировки Visa и MasterCard для России. Оградиться от подобных рисков можно, создавая альтернативные системы и форматы сопровождения финансовой деятельности. Это залог укрепления суверенитета страны, цитирует его INFOX.

Российским пенсионерам ранее рассказали, как недорого отдохнуть на Крымском полуострове. Пожилые граждане могут воспользоваться программой туристического кешбэка: в этом случае поездку нужно оплатить банковской картой «Мир».