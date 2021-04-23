Краснодарские полицейские не задерживали координатора штаба Навального Ксению Середкину

Краснодар, 23 апреля. Координатор штаба Навального (структурное подразделение признанного иноагентом ФБК1) Ксения Середкина не задерживалась на территории Краснодарского края.

Середкина руководит деятельностью штаба Алексея Навального в Ростовской области. По данным источника ФАН, 21 апреля она должна была координировать проведение митингов на территории региона. Перед началом шествий девушка выключила телефон, опасаясь, что кто-то ее «вычислит». В связи с тем точных данных о том, была ли Середкина на митинге, нет. По предварительным данным, девушка находилась в Ейске Краснодарского края. У местных стражей порядка не было оснований ее задерживать, в дела коллег из соседнего региона они вмешиваться не собирались.

В СМИ появлялись материалы о том, что Ксению Середкину якобы задержали полицейские в Ейском районе. Сама координатор публиковала в Twitter сообщения о том, что ее отпустили, и она возвращается из Широчанки. Середкина приложила фото с царапинами на руках, которые якобы остались у нее после задержания.

Полиция Краснодарского края подчеркнула, что никто из сотрудников координатора штаба Навального не задерживал. По факту публикаций в прессе проводится проверка. Сама же «пострадавшая» в правоохранительные органы не обращалась, сообщил журналистам ФАН осведомленный источник.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.