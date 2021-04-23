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Краснодарские полицейские не задерживали координатора штаба Навального Ксению Середкину

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 17:35
Общество
Краснодарские полицейские не задерживали координатора штаба Навального Ксению Середкину
 /  Пресс-служба УМВД по Мурманской области

Краснодар, 23 апреля. Координатор штаба Навального (структурное подразделение признанного иноагентом ФБК1) Ксения Середкина не задерживалась на территории Краснодарского края.

Середкина руководит деятельностью штаба Алексея Навального в Ростовской области. По данным источника ФАН, 21 апреля она должна была координировать проведение митингов на территории региона. Перед началом шествий девушка выключила телефон, опасаясь, что кто-то ее «вычислит». В связи с тем точных данных о том, была ли Середкина на митинге, нет. По предварительным данным, девушка находилась в Ейске Краснодарского края. У местных стражей порядка не было оснований ее задерживать, в дела коллег из соседнего региона они вмешиваться не собирались.

В СМИ появлялись материалы о том, что Ксению Середкину якобы задержали полицейские в Ейском районе. Сама координатор публиковала в Twitter сообщения о том, что ее отпустили, и она возвращается из Широчанки. Середкина приложила фото с царапинами на руках, которые якобы остались у нее после задержания.

Полиция Краснодарского края подчеркнула, что никто из сотрудников координатора штаба Навального не задерживал. По факту публикаций в прессе проводится проверка. Сама же «пострадавшая» в правоохранительные органы не обращалась, сообщил журналистам ФАН осведомленный источник.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

полиция митинг середкина
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