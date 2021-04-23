Обвиняемый в избиении ветерана Великой Отечественной войны отказался признать вину

Красноярский край, 23 апреля. Следователи СК направили в суд уголовное дело по факту нападения на ветерана войны и его ограбления. Как стало известно ФАН, обвиняемый утверждает, что не виновен в совершении преступления.

В дежурную часть полиции Березовского района Красноярского края обратились социальные работники. Они сообщили, что в селе Зыково в отношении ветерана Великой Отечественной войны совершены противоправные действия. Прибывшие на место происшествия представители правоохранительных органов выяснили, что 4 апреля местный житель избил пожилого человека и забрал деньги, после чего скрылся.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Сначала дело расследовали полицейские. Однако следователи СКР инициировали передачу материалов в их ведомство.

«Обвиняемый работал таксистом, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он раньше неоднократно был судим за грабежи и разбои. Пенсионер никогда не закрывал входную дверь, потому что его селе все знают, уважают и любят. «Бомбила» сразу начал избивать ногами хозяина жилища и требовать денег на выпивку».

Чтобы не усугублять ситуацию, ветеран решил расстаться с деньгами. Он прошел на кухню, залез в комод, достал 20 тыс. рублей и отдал разбойнику.

«Потерпевший не стал заявлять в полицию о случившемся инциденте. Работники социальной службы, которые помогают ему в повседневных делах, обнаружили на теле пенсионера синяки и кровоподтеки. Только после их просьб он согласился обратиться в силовые структуры», — резюмировал источник.

Злоумышленник так и не признал своей вины, несмотря на собранные следствием неопровержимые улики. Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе. Если его вина будет доказана в суде, то местному жителю грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас его автомобиль арестован, чтобы можно было получить компенсацию за причиненный вред здоровью ветерана.